MASKO sel felaketi: İhracatta yüzde 20 düşüş bekleniyor

İstanbul Başakşehir'deki MASKO mobilyacılar sitesi de 5 Eylül'de yaşanan sel felaketinden etkilendi. MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, sel nedeniyle ciddi oranda ihracat yapan 778 mağazanın 40'ının ağır hasar gördüğünü belirterek MASKO'nun ihracatında yüzde 20 düşüş yaşanacağını söyledi.

Gülben DİKMEN

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İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki MASKO mobilyacılar sitesi, 5 Eylül’de yaşanan sel felaketinden ağır hasar gördü.

MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, sel nedeniyle ciddi oranda ihracat yapan 778 mağazanın 40’ının ağır hasar gördüğünü belirterek MASKO’nun ihracatında yüzde 20 düşüş yaşanacağını söyledi.

İstanbul’un kuzeyinde yer alan ilçelerde 5 Eylül akşamı oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldi. Su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1754 ev ve iş yeri etkilenirken, 12 kişi yaralandı ve 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Başakşehir’deki MASKO mobilyacılar sitesi de selden etkilendi. Sozcu.com.tr’ye bilgi veren MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, sitenin en düşük noktasında kalan 13. adanın selden ciddi anlamda etkilendiğini söyledi.

Başkan Mutlu, 13. adada bulunan 778 mağazanın 40’ında ağır hasarlar meydana geldiğini, bodrumlarının tamamen su dolduğunu ve giriş katlarındaki su seviyelerinin 2 metre 20 santime kadar çıktığını ifade etti.

Sel bilançosunun haricinde bu mağazaların ciddi kira ve personel giderlerinin olduğunu belirten Mutlu, mağazaların toparlanma ve ayağa kaldırılma süreçlerinin zaman alacağını ancak MASKO yönetim kurulunun girişimlerde bulunmaya başladığını söyledi.

KOSGEB’le görüşmeler yapan MASKO, Ticaret Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşerek bölgeye destek talep etti.

‘İHRACATTA DÜŞÜŞ YAŞANACAK’

Ürünlerin tamamı kullanılamaz hale gelen ve dekorasyonları da tamamen zarar gören mağazaların her birinin ciddi oranda ihracat yaptığını belirten Mutlu, MASKO’nun ihracatında yüzde 20 düşüş yaşanacağını söyledi.

Konuya ilişkin bilgi veren Mutlu şöyle konuştu:

“Ülke ekonomisine çok ciddi ihracat yaparak döviz getiren firmalar selden zarar gördü. Mağaza başına zarar ilk tespitlere göre 4-5 milyon lira. Mobilya kenti bütün dünyaya ihracat yapıyor. Ülke ihracatının yaklaşık yüzde 10’u MASKO’dan sağlanıyor. Bizim aldığımız hasar yüzde 20 olduğu için MASKO’nun ihracatında 2-3 aylık periyotta yüzde 20 düşüş yaşanacaktır.”

SEL ZARARI MOBİLYAYA ZAM OLARAK YANSIYACAK MI?

MASKO’nun tamamının selden etkilendiği düşünülse de 20 sokak ve 778 mağazası olan sitenin yalnızca 1 sokağındaki 40 mağaza ağır, 20 mağaza ise hafif hasarlı.

Mutlu, sitedeki diğer mağazaların ticarete devam etmesine karşın ‘MASKO’nun tamamında sel etkisi’ var algısının tüketiciyi talepte tereddüt ettirdiğini bunun da MASKO’nun tamamına zarar verdiğini söyledi.

Selden zarar gören mağazaların toparlanmak için 2-3 aylık bir sürece ihtiyacı olduğundan iç pazarda ciro kayıpları yaşamaları beklense de sektörde sel kaynaklı bir fiyat artışı beklenmiyor.

Mutlu, sel kaynaklı bir fiyat artışı yaşanmayacağını belirtirken enflasyon sebepli sürekli maliyet artışları yaşandığını, 6 ayda bir personel zamlarının maliyetlerinin ve emtia zamlarının maliyete yansıdığını fiyat artışları yaşandığını belirtti.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de MASKO’daki sel sebebiyle fiyatlara yansıma olmayacağını ancak maliyette bir artış yaşanırsa o zaman fiyatlara yansıyacağını söyledi.

FİYAT ARTIŞLARI TALEBİ DÜŞÜRDÜ

Fiyat artışları sebebiyle sektörde yaklaşık 1 yıldan fazla bir süredir talepte düşüş yaşandığını belirten Mutlu, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle mobilya alacak vatandaşların beklemede kaldığını ifade etti.

1 yılı aşkın süredir iç pazarda talepte düşüş yaşadıklarını belirten Mutlu, “Fiyat artışları alım talebini düşürdü. Mobilya tüketimi geri planda bırakılıyor. Alım gücü düştüğü için de acil alım yapmak isteyenler hariç genel tüketicinin şu anda alım yapmaması pazarda düşüşe neden oluyor” dedi.

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