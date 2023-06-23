Mayıs ayında Türkiye’ye 4,5 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, mayısta Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı yıllık bazda yüzde 16,19 artarak 4,5 milyona çıktı. İlk 5 ayda ise ülkeye 14 milyonu aşkın turist geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 Mayıs’a ilişkin Sınır İstatistiklerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2023 Mayıs’ta Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 oranında artarak 4 milyon 500 bin 242’ye çıktı.

İlk 5 ayda Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,65 artarak 14 milyon 34 bin 175 kişiye çıktı.

EN ÇOK RUSLAR GELDİ

2023 Mayıs’ta Türkiye’yi en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya yüzde 14,24 (640 bin 844) ile birinci, Almanya yüzde 13,72 (617 bin 617) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 10,06 (452 bin 724) ile üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran takip etti.

2023 yılı Ocak -Mayıs döneminde ise Türkiye’yi en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 12,78 (1 milyon 794 bin185) ile birinci, Almanya yüzde 11,29 (1 milyon 583 bin 953) ile ikinci, Bulgaristan yüzde 7,53 (1 milyon 56 bin 524) ile üçüncü sırada yer aldı.

Bulgaristan ülkesini İngiltere (Birleşik Krallık) ve İran izledi.

İlginizi Çekebilir Bu yaz iki kişilik en ucuz tatil 35 bin TL'den başlıyor