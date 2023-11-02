Meclis’e aile ve gençlik fonu kurulması için teklif sunuldu

Aile kurumunun güçlendirilmesi ve evlenecek gençlere destek sağlanması amacıyla bugün Meclis'e aile ve gençlik fonu kurulması hakkında kanun teklifini sunuldu. Fonun kurumlar vergisinden muaf olması öngörülüyor.

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AKP aile ve gençlik fonu kurulması hakkında kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na bugün sundu.

Yürütme ve yürürlülük dahil dokuz maddeden oluşan teklif Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulmasını öngörüyor.

Teklifin genel gerekçesinde amaç, “Fon vasıtasıyla, halihazırda yürütülen destek programlarının etkililiğinin artırılması, hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması ile aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlanması” olarak özetleniyor.

EVLENECEK GENÇLERE DESTEK

Bu doğrultuda “dinamik ve genç nüfus yapısının korunması” ve “evlenecek gençlerin desteklenerek aile kurumunun temellerinin sağlamlaştırılması” hedeflenmekte.

Fonun kaynakları petrol, doğalgaz gelirleri ile maden hakkı gelirlerinin yüzde 20’si ile sağlanacak. Ayrıca mevcut fonlar ile yeni kurulacak fonların gelirlerinin yüzde 10’unun da fona aktarılması öngörülmekte.

Cumhurbaşkanına teklif ile bu oranları değiştirme yetkisi de verilecek.

Fonun kurumlar vergisinden muaf olması öngörülüyor. (REUTERS)

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