Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan, Suudi Arabistan’a gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile yarın Suudi Arabistan'a gidecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gidecek.
Bakan Şimşek’e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.
Şimşek ve Erkan’ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek’in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.
SUUDİ BAKAN TÜRKİYE’DE
Öte yandan Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile bugün Ankara’da bir araya geldi.
Bakan Bolat, Türkiye’de bulunan Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile beraberindeki heyeti Bakanlık’taki makamında ağırladı.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, “Sayın Bakan ile ikili ticaret, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, akıllı kent teknolojileri ve Türk firmalarının Suudi Arabistan’daki faaliyetleri kapsamında ilişkilerimizi derinleştirmeye yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik” dedi.
Bolat, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız olan Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. (AA, DHA)