Mehmet Şimşek’ten ‘dış kaynak arıyoruz’ mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.

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Dolar kurundaki sert yükseliş dikkat çekerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten dış kaynak teminine yönelik bir mesaj geldi.

“KUR KORUMALI MEVDUAT'TA STOPAJ DESTEĞİNİ YIL SONUNA KADAR UZATIYORUZ”

Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları belirtti:

* “TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.

* Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

* Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz.”

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