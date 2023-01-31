Melen Barajı için teklif verme tarihi belirlendi

Yapımı yılan hikayesine dönen Melen Barajı’nın gövdesinde oluşan çatlakları güçlendirmek için başlayan inşaatın ekonomik nedenlerle tasfiye edilmesinin ardından güçlendirme projesini revize etmek için 11 Ocak günü ön yeterlilik başvurularını toplayan DSİ, değerlendirmesini tamamladı. Yeterliliği tespit edilen adaylar 17 Mart günü teklif vermeye davet edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul’un su sorununu çözmek üzere Sakarya'da geliştirilen Melen Barajı'nın projeleri, Veysel Eroğlu’nun bakanlığı döneminde DSİ Genel Müdürlüğünce 2011 yılında onaylandı. 2012 yılında inşaatına başlandı.

2016 tarihinde bitirilmesi planlanıyordu, ancak baraj gövdesinde su tutulmasına engel olacak derecede çatlaklar oluştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelince 2019'da baraj inşaatında incelemelerde bulunarak duran inşaatı bir kez daha gündeme getirdi.

Bunun üzerine DSİ, güçlendirme inşaatı için 2020'de 412 milyon 151 bin 148 TL’lik ihale düzenlendi. İnşaat başladı ancak işin gerçekleşme oranı yüzde 10’lar seviyesindeyken şirket, beklenmeyen fiyat artışı nedeniyle projeyi tasfiye kararı aldı. 8 Temmuz 2022’de çalışmalar durdu.

PROJE REVİZYONU İÇİN YENİ İHALE

Son olarak DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, 11 Ocak 2023 tarihinde “Melen Barajı Revize Rehabilitasyon Proje Yapımı” danışmanlık hizmeti işi için yeterli tecrübeye sahip adayları, teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet etmişti. Başvuruların ardından değerlendirmesini tamamlayan DSİ, yeterliliği tespit edilen adayları da 17 Mart 2023'te teklif vermeye davet etti. O gün, Melen Barajı güçlendirme projesi için “belli istekliler arasında” ihale gerçekleştirilecek. Melen Barajı'nın açıklanan süreler içinde tamamlanamaması nedeniyle İSKİ Genel Müdürlüğü'nün meydana gelen zararın tespiti talebiyle açtığı davada da şu an bilirkişi raporu bekleniyor.



KUTU: 488 GÜNDE TAMAMLANACAK

Teknik şartnameye göre güçledirme projesi revizyonu, işe başlandığı tarihten itibaren 488 günde tamamlanacak. İş kapsamında mevcut güçlendirme projeleri revize edilecek. Kayma güvenliği analizleri ayrı ayrı tekrarlanacak. Değerlendirmeler sonucunda söz konusu yapılarda güçlendirme projeleri veya alternatif yöntemler belirlenecek. Barajın yapımı sırasında kullanılacak yollar ile baraj göl alanından etkilenen köy yolları projelendirilecek.

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