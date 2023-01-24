Memur emeklilerinin zam farkını alacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, emekli sandığı kapsamında 15 Ocak itibarıyla oluşan ek gösterge farkları 27 Ocak’ta ödenmeye başlayacak.

2,3 milyon kişiye 7,8 milyar lira ek gösterge farkları ödenecek. Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak’ta alıyorlar. Ancak yüzde 30’luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak’a yetişmedi.

SÖZLEŞME VE ENFLASYONDAN KAYNAKLI FARK VERİLDİ

Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak’ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş aldılar. Zammın kalan 13,52 puanlık kısmı da açıklanan tarihten itibaren ödenmeye başlayacak.

Bakanlık açıklamasında ise şöyle denildi;

“Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır”

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