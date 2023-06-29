Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak?

Memur zammı seçim vaatleri içerisinde yer alarak 22 bin TL olacağı belirtildi, konu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşı düzenlemesiyle ilgili "Düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis'in takdirine sunacağız" dedi. En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

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İlki ocak ayında yapılan emekli ve memur maaş zammı ikinci kez Temmuz ayında yapılacak. Haziran enflasyonu yüzde 1 ya da 2 çıkarsa temmuzda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı dahil yüzde 14-15, diğer emeklilere yüzde 16-17 aralığında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, teklifte en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak yer alacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP grup toplantısı öncesinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TEMMUZDA MECLİSTEN GEÇECEK

Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.

Erdoğan’ın belirttiği doğrultuda düzenleme yapılarak en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını kaydeden Işıkhan, “Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak” dedi.

ERDOĞAN’DA MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız.” dedi.

Erdoğan, İsveç'teki Kuran yakma provokasyonuna ilişkin de, “Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde bulunuyor. Maaş zammı sonrasında bu tutar 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

MEMUR SEN 6+9 ZAM İSTİYOR

Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, en düşük memur maaşının temmuzda önce 22 bine, toplu sözleşme zamlarıyla da 25 bin 300 liraya yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Tonbul, memura yapılacak her 100 liralık zammın aylık bağlama oranına göre 65 ile 90 lirasının memur emeklilerine de yansıtılacağını bildirdi. Tonbul, halen 10 bin 463 lira olan en düşük dereceli bekar bir memur maaşının temmuzda önce 22 bin liraya çıkarılacağını söyledi. Böylece iyileştirme zammı yüzde 108 olacak. Tonbul, 22 bin liraya, temmuz-aralık dönemi için yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve yüzde 9 civarında enflasyon farkı ilave edileceğini, böylece en düşük memur maaşının 1 Temmuz'da 25 bin 300 liraya çıkacağını belirtti. Tüm bu zamlarla memurun maaşı temmuzda toplam olarak yüzde 141.8 artacak.