Memur maaş zammını belirleyecek Hakem Heyeti dördüncü kez toplanacak

Kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmelerinde gözler dördüncü kez toplanacak olan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nde.

Sozcu.com.tr

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Memur maaş zammı için son kararı verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti bugün yine toplanıyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün 14.00’te dördüncü toplantısını yapacak. 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti bu hafta kararını açıklayacak. Oy çokluğu ile alınan karar bağlayıcı olacak.

Süreç en geç 31 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Böylece milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yılı için zam oranları belli olacak.

NE OLDU?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçen hafta çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda, 7. Dönem Toplu Sözleşmede zam oranı başta olmak üzere anlaşılmayan maddelerde karar verecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 3'üncü toplantısı dün Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi.

İŞVEREN VE MEMUR TARAFININ TEKLİFLERİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil ilk 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 zam istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Buna karşın Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde revize etmişti.

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