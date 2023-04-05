Memur maaşları için ara zam talebi

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlara dikkat çekerek kamu çalışanlarına temmuz ayı beklenmeden ara zam yapılması gerektiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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CEM YILDIRIM – SÖZCÜ

Yüksek enflasyonla beraber, geçim şartlarının günden güne daha zor hale geldiği dönemde kamu çalışanları ara zam için temmuz ayı öncesini işaret ediyor.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, “AKP iktidarının seçim kozu olarak maaş artışlarını elinde tutmasının hiçbir yurttaşa yararı olmayacaktır. Bu sebeple, kamu çalışanlarına temmuz ayı beklenmeden ara zam yapılması büyük önem taşımaktadır” denildi.

Konfederasyonun açıklaması şöyle;

34 AYDIR ZAM FIRTINASI VAR

“Milyonlarca kamu çalışanı, emekli ve işçinin alacağı zam oranı TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir. Ancak, TÜİK enflasyonunun aralık ayından bu güne yüzde 12,52 açıkladığı oran halkın enflasyonu verilerine göre neredeyse bir ayda yaşanmaktadır. Kamu-Ar'ın açıkladığı enflasyon oranlarına göre; gıda fiyatlarında yüzde 5,2 oranında artış yaşandı. Dünya gıda fiyatları son 10 aydır aralıksız azalırken Türkiye'deki kesintisiz artış süresi ise 34 aya ulaştı.

TARİHİN EN PAHALI RAMAZAN AYI…

Gıda fiyatlarının yılın ilk üç ayında yüzde 19,5, son bir yılda da yüzde 111,9 oranında arttığı ortamda Türkiye tarihinin en pahalı gıda fiyatlarıyla Ramazan ayına girmiştir. Ayrıca Kamu-Ar'ın açlık ve yoksulluk rakamlarına bakıldığında, açlık sınırı 10 bin 891 liraya yoksulluk sınırı ise 29 bin 549 liraya ulaşmıştır. Açlık ve yoksulluğun her geçen gün daha fazla hissedilmesi yurttaşları geçim sıkıntısı ile baş edilemez noktaya getirmiştir.

ARA ZAM KAÇINILMAZ

Yaşanılan ekonomik krizde günden güne alım gücü düşen yurttaşlar bir de TÜİK'in sarayın talimatlarıyla açıkladığı manipüle edilmiş enflasyon oranları ile hakları gasp edilmektedir. Ocak ayında verilen maaş zamları ilk ay bitmeden erimiş, gelir vergisi ve kesintiler sebebi ile alım gücünü günden güne daralmıştır. AKP iktidarının seçim kozu olarak maaş artışlarını elinde tutmasının hiçbir yurttaşa yararı olmayacaktır. Bu sebeple, kamu çalışanlarına Temmuz ayı beklenmeden ara zam yapılması büyük önem taşımaktadır.”

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