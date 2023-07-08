Memur sayısında yeni rekor: AKP döneminde ikiye katlandı

Türkiye zamlar ve işsizlikle boğuşurken, 'devleti küçülteceğiz' diyerek yola çıkan AKP iktidarı ekonomik bozulmanın ardından kamuda çalışan sayısında gaza bastı. 2013 yılında 2.2 milyon olan kamu personeli sayısı 5 milyonu geçerek yeni rekor seviyeye ulaştı.

Sozcu.com.tr

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TBMM’ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. Memur maaşlarına yüzde 19,77 lira zam gelirken ayrıca net 8 bin 77 lira seyyanen maaş artışı yapılacak.

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

Yılın ikinci yarısı için gerçekleştirilecek memur maaş zammı, özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin ara zam beklentisini artırdı. Son dönemde “keşke memur olsaydım” diyenlerin sayısı son maaş artışlarıyla birlikte çoğaldı.

MEMUR SAYISI KATLANDI

AKP iktidara geldiğinde devleti küçültüp, harcamaları kısarak daha verimli bir yapı oluşturma iddiasına taşıyordu.

Kamu şirketleri satılacak işçiler özel sektör tarafından istihdam edilecek, merkezde toplanan yetkiler yerele devredilerek kadrolu memur sayısı azalacaktı.

2003 yılında Türkiye'de kamuda çalışan kişi sayısı 2 milyon 187 bin 599'du.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın verilerine bakıldığında Mart 2023 itibariyle kamuda istihdam edilenlerin sayısı 5 milyon 36 bin 795’e çıkmış durumda.

Ekonominin hız kesmeye başladığı yıllarda peş peşe gelen seçimler 2013 yılından bu yana kamuda çalışanlarının sayısının 1,5 milyondan fazla artmasına neden oldu.

2002 yılında iktidar koltuğuna oturduğunda devleti küçültme iddiasını taşıyan AKP, aradan geçen 20 yılda kamuda çalışan sayısını yüzde 100'den fazla artırmış bulunuyor.

HER 6 KİŞİDEN BİRİ KAMUDA

Türkiye'de istihdam edilen 30 milyon kişi olduğu dikkate alındığında her 6 kişiden birinin kamuda çalıştığı görüldü.

Kamuda istihdam edilen 3 milyon 419 bin 727 kişinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalışıyor.

KADROLU 3 MİLYONU GEÇTİ

Mart 2023 sonu itibariyle kamu çalışanlarının 3 milyon 146 bin 213'ü kadrolu, 566 bin 68’i sözleşmeli olarak çalışıyor. 1 milyon 161 bin 493 kişi ise sürekli işçi statüsünde. Geçici olarak istihdam edilen 55 bin 427 işçi bulunuyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde istihdam edilenlerin sayısı 311 bin 447'ye çıktı.

Özel bütçeli diğer idarelerde ise 2021 itibarıyla istihdamda görünenlerin sayısı 95 bin 458 kişi oldu.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı 42 bin 530 olurken, bu dönemde döner sermayeler ve kefalet sandıklarındaki çalışan sayısı 242 bin 941 kişi oldu.

Aynı dönemde diğer kamu idarelerindeki personel sayısı 6 bin 475 kişi oldu.

Kamu İksitadi Teşekküleri’nde 95 bin 158, il özel idarelerinde 11 bin 320, belediyelerde 193 bin 512, belediye iktisadi teşekküllerinde ise 573 bin 776 kişiye yükseldi.