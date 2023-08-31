Memur-Sen’den memur zammına ilişkin açıklama: Kabul etmiyoruz

Hakem Kurulu tarafından alınan kararla 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisinin maaşlarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranı belli oldu. Memur- Sen Hakem Heyeti'nin verdiği karara ilişkin yaptığı açıklamada 'Kabul etmiyor ve şerh düşüyoruz' dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 7. Dönem Topu Sözleşme’de uzlaşmazlıkla sonuçlanan oransal zam ve genele ilişkin maddelere ilişkin kararını verdi.

Kurul kararının ardından açıklama yapan yetkili sendika Memur-Sen ‘Kararı kabul etmiyoruz’ dedi.

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada “Kamu İşvereni'nin teklifi, Hakem Kurulu tarafından değiştirilmeden ‘noter usulüyle' belirlenmiştir” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere Memur-Sen Konfederasyonu olarak, Kamu İşvereninin piyasa gerçekliğinden uzak, enflasyon beklenti ve verisini dikkate almayan, kamu görevlilerinin enflasyon altında ezilmesini öngören yüzdelik zam rakamlarını reddetmiş; kazanımlarımızı güvence altına alan 50 maddenin yer aldığı Toplantı Tutanağı ile süreci uzlaşmazlıkla sonuçlandırmıştık.

Kamu görevlileri ve emeklilerine yönelik 2024 ve 2025 yılları maaş/ücret artışı, Refah payı ve enflasyon farkının zammı geçtiği aydan itibaren artırımlı ödenmesi ve kira yardımı, dini bayram ikramiyesi, bozulan ücret skalasının düzeltilmesi gibi birçok teklifimiz reddedilerek; tüm itirazlarımıza, açıklamalarımıza, ısrarlı karşı duruşumuza ve karşı oylarımıza rağmen Kamu İşvereni'nin teklifi, Hakem Kurulu tarafından değiştirilmeden ‘noter usulüyle' belirlenmiştir.”

Toplu sözleşme sürecinin bir kez daha 4688 sayılı Kanun'un ve Hakem Kurulu'nun yapısının değişmesi gerektiğini gösterdiği ifade edilen açıklamada Hakem Kurulu’nun Kamu İşveren Heyeti tavrı takındığı ve ona göre karar verdiği belirtildi.

Açıklamada konuya ilişkin şöyle dendi:

“Hakem Kurulu, somut ekonomik veriler ve piyasa gerçekleri karşısında adil olanı verme noktasında hakkaniyetli davranması gerekirken; ismi ve Kanun'daki tarafsızlığı ile uyuşmayan bir şekilde Kamu İşveren Heyeti tavrından çıkamamıştır. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, maşeri vicdanın sesine değil, kamu işvereninin teklifine göre karar vermiştir.

Toplu Sözleşme Kanunu'nun ve Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin, 6 milyonu aşan kitlenin yükünü taşıyacak bir yapıda olmadığı bir kez daha görülmüştür. 4688 sayılı Kanun'un mevcut halinin, kamu görevlilerinin sorunlarını çözecek süreye, sürece ve geleceğe dair beklentilerine cevaz vermeyecek şekilde olduğu ve yetkili konfederasyonla çalışılarak revize edilmesi toplu sözleşme hükmümüzle ortaya konulmuştur. ”

‘KABUL ETMİYORUZ’

Şimdiye kadar mutabakatla sonuçlandırılan tüm toplu sözleşme görüşmelerinde Merkez Bankası enflasyon beklentilerinin üzerinde bir orana imza attığını belirten sendika “Fakat Hakem Heyeti, Kamu İşvereninin yüzdelik teklifinin yerinde ve yürütülebilir olduğu gerekçesiyle, yüzdelik zam oranını aynen koruyarak Merkez Bankası tarafından açıklanan yüzde 33 enflasyon beklentisiyle çelişen ve kamu görevlilerini enflasyonun altında ezdirecek kararıyla “Kamu İşvereni Hakem Kurulu” olduğunu ikrar etmiştir” dedi.

Kamu görevlilerinin maaş/ücret artışının enflasyon beklenti ve tahminlerinin altında kaldığı, enflasyon farkının müjde gibi lanse edilmesinin sağlıklı olmadığını her aşamada ifade ettiklerini belirten sendika kararı kabul etmediğini ise şu sözlerle duyurdu:

“İşveren/Hakem Heyetinin kamu görevlileri kayba uğratacak, gerçeği görme ve doğru teklifi getirme iradesinden uzak kararını kabul etmiyor ve şerh düşüyoruz.”

İlginizi Çekebilir Çalışma Bakanı'ndan memur zammı açıklaması