Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Maaş zam farkları ne zaman ödenecek?
İlk 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranına ve ek zamma göre memur ve emekli maaşlarında artış geldi. Memur ve memur emeklileri 2023 yılının ilk 6 ayı için yüzde 30 oranında zam aldı, kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Zam farkı ödemelerinin 15 Ocak sonrasında başlaması bekleniyor.
Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki yüzde 13,52 puanlık ilave oran, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak. Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
MEMUR, EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Henüz resmi tarih duyurulmadı ancak geçmiş dönem tarihleri göz önüne alındığında zamlı maaş ödemelerinin 15 Ocak sonrasında başlaması bekleniyor.
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
2022 yılı maaşı: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 836 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
Geçen sene maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 901 TL
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI
SSK 2000 sonrası maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL