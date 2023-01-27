Memur ve emekli maaş farkları ödemesi başlıyor

15 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olmak üzere oluşan memur ve emekli maaş farkları hesaplara bugünden itibaren yatırılacak. Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak’ta yüzde 16,48 oranında zamlı maaş aldı, 13,52 puanlık kısmı ödenecek. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim maaş farkları da bugün banka ve PTT şubelerindeki hesaplara gönderilecek.

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Emekli maaş farkları için tarih geçtiğimiz günlerde belli oldu. Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2023 yılı itibariyle geçerli olan maaşlarındaki zam farkı 27 Ocak’ta ödenecek. Emeklilerin aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

MEMUR, EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, emekli sandığı kapsamında 15 Ocak itibarıyla oluşan ek gösterge farkları 27 Ocak'ta ödenmeye başlayacak.

Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş aldılar. Zammın kalan 13,52 puanlık kısmı da açıklanan tarihten itibaren ödenmeye başlayacak.

Bakanlık açıklamasında ise şöyle denildi;

“Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır”

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,



Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında



aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 30 ZAM KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Yasa Teklifi' kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi ile; emekli maaşlarının alt sınırı 3 bin 500 TL'den, 5 bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının da yüzde 30 oranında artırılması amaçlanıyor. Kanun teklifi ile; kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen artış oranının, çalışanların ve emeklilerin refah düzeyini artırmak amacıyla yüzde 30 olarak düzenleniyor. Bu çerçevede; memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam öngörülüyor.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

2022 yılı maaşı: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Geçen sene maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 sonrası maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL