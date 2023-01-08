Memur ve emekli zamları bu hafta yasalaşacak

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi görüşülecek. EYT ile ilgili taslak metnin de bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, pazartesi günü AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu, ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşülecek.

9 maddelik kanun teklifi ile emekli maaşlarının alt sınırı 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye çıkarılıyor. Kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artış oranı ise yüzde 30 olarak düzenleniyor.

Teklifin komisyon görüşmelerinin ardından, bu hafta Genel Kurul gündemine alınarak yasalaştırılması planlanıyor.

DOKUNULMAZLIK DOSYALARI ELE ALINACAK

TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu da çarşamba günü İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ‘şehit yakınına hakaret’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından hazırlanan dosyayı görüşecek.

Komisyonda ayrıca CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında ‘mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık’ suçlaması ile hazırlanan fezleke ele alınacak. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik karar alınırsa; 2 ayrı Hazırlık Komisyonu kurulacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL MESAİSİ DEVAM EDECEK

Öte yandan sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar hafta başında da devam edecek. Bakanlık ve kurum yetkililerinin de katıldığı çalışmalarda düzenleme son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Teklifin tamamlanması halinde de bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili taslak metnin de bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nce Meclis’e gönderilmesi bekleniyor. Daha sonra EYT ile ilgili taslak metnin teklif çalışmaları başlayacak.

ANAYASA TURU İÇİN RANDEVU

Ayrıca AK Parti, anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24’üncü maddesi ile ailenin korunmasını düzenleyen 41’inci maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor.

AK Parti heyetinin bu hafta muhalefet partilerinden randevu isteyerek, sonraki hafta da ziyaretlere başlaması bekleniyor. (DHA)

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