Memur ve emeklilerle ilgili kritik toplantı

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi'nde yeni bir gelişme daha yaşandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 3'üncü toplantısını yaptı.

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Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen’in başvurusuyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçen hafta çalışmalarına başladı.

METİN YENER BAŞKANLIK ETTİ

Bu kapsamda, 7. Dönem Toplu Sözleşmede zam oranı başta olmak üzere anlaşılmayan maddelerde karar verecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 3’üncü toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi.

YARIN DA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Kamu işveren tarafı ve Memur-Sen dün, gerekçeleriyle birlikte tekliflerini bir kez de hakem heyetine sundu. Bugünkü toplantıda hakeme götürülen maddeler müzakere edildi. Müzakerelere yarın da devam edilmesi bekleniyor.

Toplantılar 31 Ağustos’a kadar sürecek. Bu tarihte yapılacak toplantıdan karar çıkması bekleniyor. Heyetin vereceği karar hiçbir şekilde yargıya taşınamıyor ve karara itiraz edilemiyor. (AA)

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