Memur ve işçi zamları bundan sonra hedef enflasyona göre

Kamuda çalışan memur ve işçilerin maaş artışlarıyla ilgili düzenleme değişiyor…

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yatırımcılara ve ihracata çok güçlü destek vereceğiz” dedi.

Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. OVP’ye ilk tepkilerin olumlu olduğunu ifade eden Başan Şimşek, Dezenflasyon programına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğinin tam olduğunu söyledi.

Ankara’da düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Şimşek, “Yatırımcılarla diyaloğumuz güçlü, Yatırımcı toplantılarını Japonya’dan başlatıyoruz” dedi.

Bakan Şimşek kamuda çalışan memur ve işçilerin maaş artışları için “Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak” ifadesini kullandı.

‘ERDOĞAN’IN DESTEĞİ TAM’

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dezenflasyon programına tam destek verdiğini söyledi.

“Bu programın başarılı olması için Cumhurbaşkanımız’ın tam desteği çok önemli. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz” diyen Şimşek, yılsonuna kadar G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Orta Doğu’da görüşülmedik yatırımcı bırakmayacaklarını ifade etti.

Şimşek, programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inandığını belirterek, “Birleşik Arap Emirlikleri’nde sonuç yakın” dedi.

Kur hedefi olmadığını belirten Şimşek, “OVP’de işin doğası gereği bir kur tahmini olması gerekiyor” diye konuştu.

İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacının çok net olduğunu belirten Şimşek, “İç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz” dedi.

Önce rezervleri güçlendireceklerini, sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacağını belirten Şimşek, işverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngördüklerini açıkladı. Şimşek, bu modelin amacının sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak olduğunu söyledi.

Şimşek, OVP’nin detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

‘BÜYÜME VE ENFLASYON HEDEFİ TUTARLI’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programa (OVP) ilişkin düzenlenen toplantıda açıklamalar yaptı.

Yılmaz, OVP’nin en büyük gücünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “OVP için hükümet olarak arkasındayız” demesi olduğunu belirterek, “Bu, planın hayata geçmesini sağlayacak en önemli unsurdur” dedi.

Yılmaz, büyüme ve enflasyon hedefinin tutarlı olduğunu belirterek, büyüme kompozisyonunun enflasyonu artırıcı değil, dezenflasyona katkı verici yönde olacağını söyledi.

Yılmaz, kur hedeflerinin olmadığını belirterek, “Serbest piyasa esastır” dedi. Yılmaz, cari fazla hedefinden vazgeçilmediğini ancak sürecin zaman alacağını belirterek, “Bu hedefe ulaşmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

ERKAN’DAN SIKILAŞTIRMA VURGUSU

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da toplantıda açıklamalarda bulundu:

Erkan, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın beklenenden kötü olması ve petrol baskılarının belirginleşmesinin enflasyonu tahmin üst bandının (%62) üstüne taşıma ihtimalini artırdığını belirterek, “OVP için (enflasyonda) yukarı yönlü riskleri dikkate alan bir tahminle çıkmanın daha doğru olacağına karar verdik” dedi.

Erkan, parasal sıkılaştırmanın enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar devam edeceğini belirterek, “Enflasyon hedef patikamıza 2024 içinde bir miktar gecikmeli oturma riski taşımasına rağmen 2024’te dezenflasyonu sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Erkan, kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesinin şu an için yatay seyretmesinin amaçlandığını belirterek, “KKM’de sakin ama kararlı bir strateji ile ilerleyeceğiz” dedi. Erkan, dezenflasyonun birinci öncelik olduğunu vurgulayarak, “Bundan taviz yok” ifadesini kullandı.

Erkan, sistemin TL’ye dönme hızının kararlı ve kademeli şekilde yapılacağını belirterek, “Son dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar oluşuyor algısının sermaye hareketlerini devreye soktuğunu görüyoruz, bunun devam edeceğini öngörmekteyiz” dedi.

YABANCI YATIRIMCI VURGUSU

Erkan, yatırımcıların Türkiye’ye olan iştahının yüksek olduğunu belirterek, “Tahvil yatırımcısının ilgi artışını bekliyoruz” diye konuştu.

Erkan, Dünya Bankası’nın Türkiye ekonomisine verdiği desteğin önemli olduğunu belirterek, “Bu karar, doğru para ve maliye politikalarının eşgüdümü, kararlı ve istikrarlı bir Merkez Bankası ve güçlü bir OVP’ye verilen desteğin göstergesidir” dedi.