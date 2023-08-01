Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci başladı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Sozcu.com.tr

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Zam pazarlığının yapılacağı görüşmelere başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, açıklamalarda bulunuyor.

“Pandemi, deprem, sel gibi olağanüstü afetlerde kamu çalışanlarımız canla başla çalışmaktan sakınmadılar, onlara şükranlarımı sunuyorum” diyen Işıkhan, “Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. En düşük emekli maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkardık. Böylece refah artışından da ciddi fark vermiş bulunuyoruz” dedi.

MEMUR-SEN’DEN İLK AÇIKLAMA

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak temsil edecek Memur Sen’in Başkanı Ali Yalçın da, bugünkü toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yalçın, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış talep ettiklerini, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep ettiklerini anımsattı.

Ayrıntılar geliyor…

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