Memur zammı belli oluyor… Toplu sözleşme için hakem heyeti kararını ne zaman açıklayacak?

Memur zammı için Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecinde hükümetin hükümet ve sendikalar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle devreye giren hakem kurulu kararını 31 Ağustos 2023 Perşembe günü açıklayacak. Memur zammı için hükümet son teklifini 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 olarak yaptı ancak açlık sınırı altında kalan iki teklif kabul görmedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hakem heyeti bugün gerçekleştireceği toplantı ile 2024 ve 2025’te yapılacak memur zammı oranlarını açıklayacak. 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Heyetinin, oy çokluğu ile aldığı karar bağlayıcı olacak. Hakem heyeti 3 bakanlık ile 2 sendikadan ve akademisyenlerden oluşuyor. Zam miktarını karara bağlayacak olan Kamu Görevlileri hakem kurulunda Sayıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan birer, Memur-Sen’den 2, Kamu-Sen ve KESK’ten birer ve 2 de akademisyen olmak üzere 11 isim yer alıyor.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6,5 milyon memur ve memur emeklisinin için 2024 ve 2025'te alacağı memur zammı hakem heyetinin kararı ile 31 Ağustos 2023 Perşembe günü belli oluyor.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

MEMUR ZAMMI TEKLİFİ NE KADARDI?

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan müzakere süreci, yetkili memur sendikası Memur-Sen ve hükümet arasında anlaşma sağlanamadan sona erdi.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil ilk 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 zam istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Buna karşın Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde revize etmişti.

Teklifler sonrası memur ve işveren temsilcileri arasında anlaşma sağlanamadı. Toplu sözleşme süresinin sona ermesiyle birlikte Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi.

4 TOPLANTIDA KARAR ÇIKMADI

Yetkili konfederasyon Memur-Sen’in başvurusuyla 26 Ağustos’ta çalışmalarına başlayan kurul 4 kez bir araya geldi.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleşen toplantı, yaklaşık 8 saat sürdü. Toplantıda herhangi bir karar çıkmadı. Bugün resmi tatil olduğu için toplantı yapılmazken nihai karar bugün yapılacak toplantıda verilecek.

HAKEM HEYETİ’NDE KİMLER VAR?

– Sayıştay Başkanı Metin Yener

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan

– Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail Hatipoğlu

– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu

– Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken

– Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk

– Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Can Tufanoğlu

– Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney

– KESK Genel Başkan Yardımcısı Şenol Köksal

– Akademisyen Prof. Fatih Uçan