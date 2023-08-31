Memur zammı için kritik toplantı başladı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yılında alacağı zammın belli olacağı toplantı başladı.

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Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 5’inci ve son toplantısı başladı.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen’in başvurusuyla 26 Ağustos’ta çalışmalarına başlayan kurul, 5’inci kez bir araya geldi.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 10.00’da başlayan toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025’te yapılacak zam oranı kararlaştırılacak.

NE OLMUŞTU?

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan müzakere süreci, yetkili memur sendikası Memur-Sen ve hükümet arasında anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil ilk 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 zam istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Buna karşın Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde revize etmişti.

Teklifler sonrası memur ve işveren temsilcileri arasında anlaşma sağlanamadı. Toplu sözleşme süresinin sona ermesiyle birlikte Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi. (AA, SOZCU)

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