Memur zammı: Toplu sözleşme zam teklifi ne kadar?

2024-2025 yıllarında geçerli olan memur zammı için hükümet ilk teklifini verdi. Hükümetin verdiği, toplu sözleşme zam teklifi 2024 için yüzde 14+9, 2025 için 6+5 oranında zam içeriyor. Toplu sözleşme ile memur zammı 31 Ağustos itibariyle belli olacak.

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Kamu işveren heyetinin ilk teklifi bugün paylaşıldı. Genele ilişkin tekliflerin müzakeresine 15 Ağustos’ta geçilecek toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetin ikinci teklifi ise 17 Ağustos’ta sunması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI TEKLİFİ NE KADAR?

Hükümetin zam teklifi 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 oldu.

Böylece hükümet, Memur-Sen'in 2024'te toplam yüzde 87,8'lik zam teklifine karşın yüzde 24,2'lik bir kümülatif artış talep etmiş oldu.

Memurları temsilen görüşmelere katılan Memur-Sen ise teklifi kabul etmedi. Teklif kabul edilmediği için hükümet 17 ve 22 Ağustos’ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç 1 Ağustos'ta başlamıştı.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

Bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sundu. Ancak ilk teklif sonrası anlaşma sağlanamadı.

MEMUR-SEN NE İSTEMİŞTİ?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

TOPLU SÖZLEME TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos’ta sunması planlanıyor.

Genele ilişkin tekliflerin müzakeresine 15 Ağustos’ta geçilecek toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetin ikinci teklifi ise 17 Ağustos’ta sunması bekleniyor.