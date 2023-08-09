Memura toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ne, 2. toplantı ne zaman?

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşmesi görüşmeleri için müzakere süreci 10 Ağustos'ta başlayacak, 12 Ağustos’ta sona erecek. Memura toplu sözleşme görüşmelerinde 2. toplantı 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek, 31 Ağustos itibariyle toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak.

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Toplu iş sözleşmesi görüşmesi ilk toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi ve yaklaşık bir ay sürecek olan görüşmelerin yol haritası belirlendi. Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında, komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek.

TOPLU SÖZLEŞME SON DURUM NE?

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında, komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek.

Müzakere süreci yarın başlayıp, 12 Ağustos'ta sona erecek. Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos'ta sunması planlanıyor.

Genele ilişkin tekliflerin müzakeresine 15 Ağustos'ta geçilecek toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetin ikinci teklifi ise 17 Ağustos'ta sunması bekleniyor. (AA)

MEMURA TOPLU SÖZLEŞME İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin taslak takvimini Bakan Vedat Işıkhan ile netleştirdiklerini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin tasnifiyle süreç devam edecek. Daha sonra genele ilişkin tekliflerin tasnifiyle ilerleyecek. Sonra hizmet koluna ilişkin tekliflerin müzakeresi, devamında genele ilişkin tekliflerin müzakeresiyle sürecek. 14 Ağustosta heyet bugünkü gibi tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak. Devamında yine hizmet koluna ve genele ilişkin müzakereler muhataplarıyla sürecek. 17 Ağustos'ta 2'nci bir toplantı yapılacak ve yeni teklifler bekliyoruz. Peşinden müzakereler sürecek ve 21 Ağustos günü sürecin nihayete, 22 Ağustos'ta ise sürecin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunun netleşeceği bir zemin olacak. Eğer konu mutabakatsızlıkla sonuçlanırsa konfederasyonun ve ilgili sendikaların 3 günlük düşünme süreci olacak. 26-31 Ağustos tarihleri arasında da kamu görevlileri hakem kurulu eğer kendisine görev düşecekse o görevi yerine getirecek. 31 Ağustos itibariyle toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı. (ANKA, DHA)

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Memurların alacağı zamların belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ağustos ayı boyunca 1 ay devam edecek.

Görüşmelerde uzlaşma çıkmaması halinde memur ve emeklinin zam oranlarını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu belirleyecek.