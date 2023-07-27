Memurdan 2 günlük uyarı eylemi

Memurlar, zam için toplu sözleşme masasına oturduğu ilk 2 gün ülke genelinde iş bırakma eylemi yaparak iktidara uyarıda bulunacak. Talep ise en düşük maaşın yoksulluk sınırının üstünde olması.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı görüşmeleri, ön uyarı niteliğindeki iş bırakma eylemiyle birlikte başlıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu'nun (SABİM) öncülüğünde bir araya gelen 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonu Memur-Sen'in iktidarla zam pazarlığına oturacağı 1 ve 2 Ağustos'ta iki günlük iş bırakma eylemi yapacak.

VATANDAŞA DESTEK ÇAĞRISI

Eylem boyunca hastanelerde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Sadece acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının sağlık bakımı yapılacak. Ülke genelinde uygulanacak 2 günlük eyleme 100 bini aşkın sağlık çalışanının katılacağı bildirildi.

SABİM adına açıklama yapan Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, platform temsilcileri olarak Şiddet, Mali Haklar, Özlük Hakları, Çalışma Koşulları ve Liyakat başlıklarından oluşan 5 grup altında toplam 25 ortak talep belirlediklerini söyledi.

Eyleme halkın da destek vermesini isteyen Dr. Uğur, “Bizler bu talepleri yurttaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunma koşullarını sağlamak için istiyoruz. Bu bilinçle tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz” dedi.

Dr. Uğur, ağır ekonomik şartların yanı sıra şiddet ve mobbinge (işyerinde psikolojik baskı) uğrayan, meslekleri değersizleştirilen, iş yükü artan, nitelikli sağlık hizmeti sunma koşullarından uzak ortamlarda çalışmak zorunda bırakılan sağlıkçıların sesini duyurmak için 21 sivil toplum örgütünün bir araya geldiğini, taleplerin yerine gelmemesi halinde seslerinin artık daha güçlü çıkacağını söyledi.

İŞTE MEMURLARIN ZAM TALEPLERİ

Memurların talepleri arasında şiddetle mücadele kurulu kurulması, en düşük maaşın yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması, yılda 2 maaş ikramiye, verginin yüzde 15'e sabitlenmesi, nöbet ücretinin 2 katına çıkarılması, aile hekimlerinden izin parası kesilmemesi, yıpranma payının yeniden düzenlenmesi, hizmet içi eğitimlerin mesaiden sayılması, memurlar arasındaki kanundan kaynaklı emekli aylığı farklılıklarının giderilmesi, çocuklu sağlık çalışanlarına nöbet muafiyeti sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Memur-Sen Başkanı: En düşük memur maaşı 30 bin TL olmalı

İlginizi Çekebilir Memur hac izni ve helal gıda istiyor