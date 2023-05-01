Memur-Sen’den seyyanen zam talebi

Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a memurların isteklerini ileterek memurların seyyanen zam beklediğini ifade etti.

Sozcu.com.tr

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Oransal zamlarda yukarısı ile aşağısı arasında makas açıldığı için düşük gelir seviyesindeki memur seyyanen zam bekliyor. Alım gücünün yükseltilmesini istiyor” dedi.

Yalçın, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

ENFLASYON VURGUSU

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik sıkıntıların yaşandığını söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

“Fiyatlar yükseldi, kiralar gerçekten insafın dışına çıktı. Sizin konut seferberliğiniz çok kıymetli. Bundan dolayı sizin çözüme yönelik attığınız her adımı destekliyoruz. Fiyat istikrarsızlığı var olan sorunu daha da derinleştiriyor.

Bizim için en büyük zam, düşük enflasyon ve fiyat istikrarıdır. Emek kesimi olarak atılan adımları kıymetli buluyor, sürdürülebilir olması konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

MEMURUN TALEPLERİ

Oransal zamlarda makasın açıldığının altını çizen Yalçın, “Düşük gelir seviyesindeki memur seyyanen zam bekliyor. Alım gücümüz yükseltilsin istiyor” dedi ve isteklerini şu sözlerle sıraladı:

* İşçi ve memur sözleşmelerinin farklı. 4688 sayılı yasamızda değişikliğe ihtiyacımız var.

*Yardımcı hizmetler kapsamındaki çalışanlar genel idari hizmetlere dahil edilsin.

* Afet bölgesi kamu çalışanlarına tazminat verilsin.

* Disiplin affına ihtiyaç var.

* Bayram ikramiyesinde bir kamu görevlileri kaldı nerdeyse. Ramazan bayramını geride bıraktık. İlerleyen bayramlardaki bu isteğimizi ifade etmek istiyorum.

* Uygulama birliğimiz sağlansın, 4C’deki zorunlu emeklilik kalksın.

* Kira yardımı konusunda seferberlik önemli, kira yardımı paketi oluşturulabilirse memnuniyet duyarız.

* Bütün gelirler emekli keseneklerine yansıtılsın. (AA, SÖZCÜ)

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