Memurlar iş bırakıyor

Memurun zam ve eylem maratonu başladı. Memurun 2024-2025 yıllarını içeren toplu sözleşme görüşmeleri kapsamındaki zam pazarlığı 1 ay sürecek.

Erdoğan SÜZER

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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin önümüzdeki 2 yılı kapsayan zam pazarlığı görüşmeleri bugün resmen başlıyor. Memur-Sen ile iktidarın zam için masaya oturduğu aynı saatlerde ülke genelindeki binlerce memur da 2 günlük iş bırakma eylemi yaparak iktidara uyarı mesajı verecek. Memurun 2024-2025 yıllarını içeren toplu sözleşme görüşmeleri kapsamındaki zam pazarlığı 1 ay sürecek.

3 AYDA BİR ZAM

Görüşmelerde uzlaşma çıkmaması halinde memur ve emeklinin zam oranlarını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu belirleyecek. Yetkili sendika olarak masaya oturacak olan Memur-Sen, 6 ayda bir yerine 3 ayda bir zam yapılmasını talep ediyor. 2024 yılının ilk 3 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35, ikinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay içinse yüzde 10 zam isteyen Memur-Sen, 2025 zam talebini ise yüzde 40 olarak açıkladı.

Sendika, en düşük memur maaşının eksik hesaplandığı gerekçesiyle 1.650 liranın ilave olarak ödenmesi, memurlara aylık 7 bin 650 lira kira yardımı yapılması, dini bayramlarda memurlara 4 bin 850 TL ödenmesi, 8 bin 77 lira seyyanen zammın emeklilere de verilmesi, eş yardımının 2 bin liraya çocuk yardımının 500 liraya çıkarılması taleplerinde bulunuyor.

SAĞLIKÇILAR, 2 GÜN EYLEMDE

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonu bugün ve yarın, iş bırakma eylemi yapacak.