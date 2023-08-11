Memurların yüzde 93,7’si kira yardımı istiyor
Memur-Sen'in araştırmasına göre, kamu görevlilerinin 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine yönelik en büyük taleplerinden birini kira yardımı oluşturdu. İşte 50 bini aşkın memurla yapılan anketten çıkan sonuçlar...
Memur-Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere aşamasına geçilirken, konfederasyon kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden beklentilerine yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Konfederasyonun 2-9 Ağustos’ta gerçekleştirdiği ankete katılan 50 bini aşkın kamu görevlisinin yüzde 93,7’si, işverenden kira yardımı talep ediyor.
Katılımcıların yüzde 42’si kirada oturduklarını, yüzde 8,4’ü lojman hakkına sahip olduğunu belirtti.
‘ZAMLARIN ÜÇER AYLIK DİLİMLER HALİNDE VERİLMESİ’ TALEBİ
Memur-Sen’in 7. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin yaptığı ankete katılan memurların yüzde 90’ı ise, enflasyona karşı alım gücünün korunması için oransal zamların 3’er aylık dilimler halinde verilmesini desteklediğini bildirdi.
Ankete katılan kamu çalışanlarının yüzde 96,8’i de bayram ikramiyesi teklifini olumlu karşıladı. (AA)