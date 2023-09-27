Memurun fiili hizmet karmaşası

Başkan Derya Uğur, birçok memurun sistemin zorluğu yüzünden fiili hizmet zammından yararlanamadığını söyledi.. Düzenleme memurlar arasında hak kaybına yol açıyor.

Erdoğan SÜZER

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Memurun fiili hizmet müjdesi eziyete dönüştü. Karmaşık yapı nedeniyle hesaplama hataları yaşanırken birçok memurun zam alamadan emekli olduğu bildirildi. Genel Sağlık-İş Sendikası, fiili hizmet süresi zammı düzenlemesinin hak kayıplarını önleyecek şekilde düzeltilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde sistemdeki sorunlar sıralanarak kurumdan çözüm talep edildi.

EMEKLİ AYLIĞINI ETKİLİYOR

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, emeklilikte yaşa takılan memurların emeklilik yaşlarında düzenleme yapan yasanın ani bir değişim getirmesi nedeniyle ciddi problemlere yol açtığını bildirdi. Fiili hizmet süresi zammının ‘insan sağlığına ilişkin işler' dahilinde uygulandığını belirten Uğur, 360 gün çalışan memurlara 60 gün fiili hizmet süresi zammı tanımlanmasına karşın hafta sonu tatilleri, resmi tatiller ve yıllık izinlerin dahil edilmemesi nedeniyle pratikte sürenin 33.6 güne kadar düştüğünü, 30 yıl çalışan bir sağlıkçının sadece 2.8 yıl erken emekli olabileceğini söyledi. Sistemin emeklilik aylığı ile ikramiye hesaplamalarında da zorluklara yol açtığını belirten Uğur, düzenlemenin tüm sağlıkçıları kapsamaması, geriye dönük işletilmemesi, talepte bulunmayanlara otomatik işletilmemesi, kapsamdaki işyeri ve iş konusunda karmaşalara yol açması gibi sorunları barındırdığını bildirdi.

1 gün bile fark ediyor

Başkan Derya Uğur, birçok memurun sistemin zorluğu yüzünden fiili hizmet zammından yararlanamadığını söyledi. Uğur, 1 günün dahi aylık ve ikramiye hesaplanmasında ciddi farklara sebep olduğunu belirtirken, sorunların çözülmemesi halinde SGK'nın büyük yargılama giderleriyle, memurların da maddi zararlarla karşılaşabileceğini aktardı.