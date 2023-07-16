Memurun seyyanen zammını kırptılar

8 bin 77 liralık zammın 14 güne karşılık gelen tutarı silindi. Memura verileceği söylenen 8 bin 77 liralık seyyanen zam temmuzda 3 bin 769 lira eksik ödenecek. Bekar memurların maaşı da 1.500 TL eksik yatacak.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milyonlarca memura kötü haber. Yaklaşık 3.7 milyon memura torba yasayla yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın temmuz ayında kırpılarak 14 gün eksik ödeneceği ortaya çıktı. Memurlara verilen yüzde 17.55'lik enflasyon ve toplu sözleşme zammı 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla uygulanırken 8 bin 77 liralık seyyanen zammın uygulama tarihi 15 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarih farkı nedeniyle memur 1-14 Temmuz tarihleri arası için seyyanen zam alamayacak.

14 GÜNLÜK TUTAR SİLİNDİ

Dolayısıyla 8 bin 77 liralık seyyanen ödemeden 14 günlük döneme denk gelen 3 bin 769 TL kırpılacak ve memurun hesabına temmuzda sadece 4 bin 308 lira yatırılacak. Bekar memurun yeni maaşı da 1.500 lira düşük yatacak. İçerisinde acımasız vergi zamlarının da yer aldığı memur ve emeklilere ilave zam yapılmasını düzenleyen torba yasa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından jet hızıyla onaylanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasanın 28'inci maddesiyle memurlara 8 bin 77 lira seyyanen ek zam verilmesi hükme bağlanmıştı.

15 TEMMUZ YAZILDI

Memurların maaş zammı normalde 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor ve alınan yeni zamlar ayın sonuna doğru fark ödemesiyle memurun hesabına aktarılıyor. Ancak seyyanen zammın yürürlük tarihi teklife 15 Temmuz yazılarak bu kural işletilmedi. Bu yolla seyyanen zammın 14 güne karşılık gelen tutarı silindi, memurun cebinden 3 bin 769 lira kırpılarak alındı. Seyyanen zam diğer aylarda ise 8 bin 77 TL olarak tam yatacak. Seyyanen zam 15.965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımıyla oluşacağı için 8 bin 77 lira önümüzdeki yıl aynı kalmayacak, her zam döneminde katsayı artışı kadar zamlanacak.

Bekara da 1.500 TL eksik yatacak

Vatandaşın üzerine yağan vergi zamlarında bol kepçe kullanan iktidarın memur ve emekli maaş zamlarında uyguladığı sıkı bütçe kuralı bekar memuru ayrıca vurdu. Memur-Sen, düzenlemenin TBMM'deki görüşmeleri sırasında, verilen söze rağmen bekar ve çocuksuz memurların maaşının 22 bin liraya çıkmayacağını, bu memurların maaşının en az 1.500 lira eksik ödeneceğini belirtip düzeltme istedi. Ancak iktidar itirazları dikkate almadı. Konuyu ilk kez SÖZCÜ gündeme getirmişti.