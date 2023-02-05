Merkez bankalarının faiz artışları hız kesiyor

Agresif faiz artışlarının hafifleyeceği beklentileri, önümüzdeki dönemde verilecek merkez bankası kararlarına hakim olabilir.

Sozcu.com.tr

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Piyasalarda Merkez bankalarının faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığı umutları artarken dünya çapındaki faiz ateşinin de artık doruk noktasında olmadığı düşünülüyor.

Finansal piyasalar da küresel çapta merkez bankalarının ne zaman parasal sıkılaşma adımlarını sonlandıracağını merakla bekliyor.

GÖZLER FED’DE

ABD Merkez Bankası (Fed), hafta içindeki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti. Fed böylece iki toplantıda art arda hız kesmiş oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söylerken, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini dile getirdi.

Öte yandan bu hafta gelen istihdam verisi, Fed’den güvercin adımlar bekleyen yatırımcıları üzdü. 188 binlik beklentiye karşılık istihdamın 517 bin artması sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını bir süre daha sürdüreceğine dönük beklentiler arttı.

Gelecek haftadan itibaren Fed yetkililerinin sözlü politika yönlendirmeleri piyasaların beklentilerinin şekillenmesinde etkili olacak.

AVRUPA VE İNGİLTERE’DE FAİZ ARTIŞI DEVAM ETTİ

Hafta içinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) de politika faizini beklentiler doğrultusunda 50’şer baz puan artırdı. ECB ve BoE şahin tutumlarını gelecek toplantının ardından yumuşatabileceklerine ilişkin vurgulamalar da piyasaları rahatlattı.

Bu hafta Avustralya Merkez Bankası ve Hindistan Merkez Bankası kararları izlenecek. İki bankanın da 25 baz puanlık artış yapması bekleniyor. Ancak bu merkez bankalarının faiz artışı döngüsünü nihayete erdirmesi de güçlü ihtimal.

RUSYA VE KANADA’DAN GÜVERCİN SİNYALLER

Rusya’nın cuma günkü merkez bankası toplantısında odağını parasal genişlemeye kaydırması bekleniyor. Ayrıca Kanada Merkez Bankası da faiz artışı döngüsünü sona erdirmesi beklenen merkez bankalarından biri.

İzlanda ve İsveç gibi bazı ülkelerin merkez bankaları ise şahin tavırlarını devam ettireceği düşünülen bankalar arasında yer alıyor.

YATIRIMCILAR DİKKATLE İZLİYOR

Merkez bankalarının faizlerinin yüksek olması altın ve borsa gidi yatırım araçlarının güçsüz seyretmesine neden oluyor. Fed'in şahin bir politika izleyeceği ve dolarda reel faizin yükselebileceği beklentisi, altın fiyatlarını baskılıyor.

Fed’in sıkı para politikası izlemesi ise doları güçlendiren bir gelişme olarak yorumlanıyor.

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