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Merkez Bankası 3 kuruluşun faaliyet izni kapsamını genişletti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 3 ayrı Merkez Bankası kararına göre, 3 kuruluşun faaliyet izni kapsamı genişletildi.

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Merkez Bankası 3 kuruluşun faaliyet izni kapsamını genişletti

Merkez Bankası, Aköde Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Ceo Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ile Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para AŞ’nin faaliyet izninin genişletilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 3 ayrı Merkez Bankası kararına göre, Aköde Elektronik Para Hizmetleri AŞ’nin elektronik para kuruluşları kanununun ilgili maddesi uyarınca ödeme hizmetinin sunmasını onayladı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından verilen faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verdi.

TCMB ayrıca, Ceo Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ile Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para AŞ’nin ödeme aracı hizmetini ve elektronik para ihracı faaliyetini sunmasını onaylayarak, BDDK tarafından verilen faaliyet izni kapsamına alınmasını kararlaştırdı. (REUTERS)

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