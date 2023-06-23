Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi

Geçen hafta Mehmet Şimşek'in banka yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından bugün de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezinde banka yöneticileriyle bir araya geldi.

Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 8,5’ten yüzde 15’e yükseltildi. Piyasalarda hareketliliğe neden olan kararın ardından, Merkez Bankası Başkanı Erkan banka yöneticileriyle bir araya geldi.

Ataşehirdeki İstanbul Finans Merkezinde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı.

Erkanın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyeceği öğrenildi.

ŞİMŞEK DE BULUŞMUŞTU

Öte yandan 16 Haziran’da da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, banka yöneticileriyle bir araya gelmiş ve şöyle demişti:

“Bu dönemde, yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz.” dedi. (SOZCU, DHA)

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