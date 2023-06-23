Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’dan enflasyon mesajı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılarla buluşma sonrası yaptığı açıklamada "Hem fiyat istikrarı, hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul’da bankacılarla buluştu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erkan, enflasyon konusundan mesajlar verdi.

“TÜM EKONOMİK BİRİMLERİMİZ KOLLARINI SIVAMIŞTIR”

Erkan, şunları belirtti:

* “Sektörümüzle bir araya geldik. Çok verimli bir görüşme oldu. Bize, sorunlarını ve makro ihtiyadi çerçeveyi sadeleştirme sürecindeki taleplerini belirttiler.

* Şundan eminim ki, hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır.

* Bunu istikrarlı ve kararlı bir şekilde, hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarı, hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz.”

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