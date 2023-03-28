Merkez Bankası, deprem yardımını onayladı

Merkez Bankası deprem için göndereceği 30 milyarı onayladı. Merkez’in kârından seçim öncesi Hazine’ye 62.1 milyar lira para akacak.

Erdoğan SÜZER

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Merkez Bankası Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Genel Kurul’da alınan kararla, kârın dağıtımı ile deprem yardımı için daha önce söz verilen 30 milyar liranın aktarımı işlemi resmen onaylandı.

Buna göre Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kârı üzerinden 22 milyar 103 milyon lira vergi ödeyecek. Merkez Bankası ayrıca 71 milyar 948 milyon lira olan vergi sonrası dönem kârından 32 milyar 618 milyon lira kâr payı adı altında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na transfer edilecek.

Hazine'ye ayrıca 7 milyar 419 milyon lira da ihtiyat akçesi ödenecek. Merkez, kârından 30 milyar liralık kısmı ise deprem yardımları için AFAD'a gönderecek. Yedek Yardım parası, Türk Ticaret Kanunu’nun 523'üncü maddesine dayandırıldı. Böylece Hazine ile deprem yardımı için toplam ödeme 92 milyar 140 milyon liraya ulaşacak.

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