Merkez Bankası enflasyon risklerini 8 maddede sıraladı

Kuraklığın gıda fiyatları ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğunu açıklayan Merkez Bankası, enflasyon üzerindeki diğer riskleri madde madde açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) 2023’ün ilk enflasyon raporunun bugün açıklamasının ardından, bankanın enflasyon tahminleri üzerindeki temel risklere ilişkin de yazılı açıklama yapıldı.

2023 yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini yüzde 22,3 ile sabit kalan TCMB'nin, 2024 yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini ise yüzde 8,8 ile sabit tutulmuştu.

Kuraklığın gıda fiyatları ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğuna değinilen açıklamada, “Diğer taraftan, Çin'in açılma politikası ve jeopolitik gelişmeler emtia fiyatları üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır” denildi.

Enflasyon üzerinde temel risk oluşturan diğer riskler ise madde madde şöyle sıralandı:

CARİ DENGE ÜZERİNDEKİ RİSKLERİ DESTEKLEYİCİ 3 UNSUR

* “Finansal koşullardaki oynaklık ve sıkılaşmanın etkileri, jeopolitik riskler ve pandemiye ilişkin endişelerin belirsizlik yaratmaya devam etmesi 2023 küresel büyüme görünümü üzerinde aşağı yönlü riskleri artırmaktadır. Bu görünüm ithalat fiyatları ve talep kanalı ile enflasyon üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır.

* Dış talebin beklenenden daha hızlı gerilemesi ile beraber iç talebin daha erken güçlenmesi ihtimali, cari denge kanalıyla enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır.

* Bununla birlikte, cari denge üzerindeki riskleri potansiyel olarak dengeleyici üç unsur bulunmaktadır.

TAHIL, ENERJİ VE TALEPTE DERİN YAVAŞLAMA

* Birincisi, tahıl tedarikinde olduğu gibi bölgesel enerji dağıtımında ülkemizin oynayabileceği rol ile yerli enerji kaynaklarının payının artması; ikincisi Avrupa'da enerji-bazlı olası üretim kayıplarının politika bileşiminin arz sürekliliğini destekleyici niteliğinden ötürü bir süredir olageldiği gibi Türkiye tarafından ikame edilebilmesidir.

Üçüncü unsur ise küresel talepte öngörülenden daha derin bir yavaşlama olması durumunun yurt içi talep ve küresel emtia fiyatları yoluyla cari dengeyi destekleyici etkiler içermesidir.

* İktisadi faaliyetteki yavaşlama eğiliminin sürmesi enflasyon üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının seyri önemle takip edilecektir. Hedefli kredi politikaların etkinlik derecesiyle enflasyondaki düşüş süreci arasında güçlü bir bağıntı olacaktır.

KÜRESEL ENFLASYONDA BASKIYI HAFİFLETEN NEDENLER

* Son dönemde arz kısıtlarının ve taşımacılık maliyetlerinin bir miktar iyileşmesi ve emtia fiyatlarındaki ılımlı seyir küresel enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletmiştir. Buna rağmen çekirdek göstergelerdeki iyileşmenin beklenenden yavaş olma olasılığı finansal koşullar üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir.

* Mevcut Rapor döneminde küresel finansal koşullarda göreli bir iyileşme ile birlikte risk iştahında kısmi bir toparlanma gözlenmiştir. Türkiye'nin risk primi de belirgin biçimde azalmıştır. Bu görünüm, döviz kuru üzerindeki baskıları azaltarak tahminler üzerinde aşağı yönlü etkide bulunmaktadır.

ÜCRET ARTIŞLARI SONRASI YAPILACAK ZAMLAR

Önümüzdeki dönemde gelişmiş ekonomiler arasındaki iktisadi koşullar ve sorunların farklılaşma olasılığı artmıştır. Bu nedenle, oluşan politika belirsizlikleri, küresel iktisadi faaliyet ve finansal koşullara yönelik ilave riskler getirebilecektir. Olası tüm senaryolar yakından takip edilmektedir.

* Genel ücretler seviyesindeki yukarı yönlü ayarlamaların ima ettiğinin ötesinde yapılabilecek fiyat artışları, genel fiyatlama davranışları üzerinde de risk oluşturmaktadır. Enflasyonun ana eğilimindeki ve enflasyon beklentilerindeki gerilemenin tahmin varsayımlarıyla uyumlu seyretmesi kritik önemdedir. Para ve maliye politikalarının eşgüdümü ve tamamlayıcılığı 2023 yılı enflasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.”

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