Merkez Bankası’ndan ‘makroihtiyati tedbirler’ hakkında açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan 'makroihtiyati tedbirler' hakkında açıklama yaparak, menkul kıymet tesis oranının yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildiğini duyurdu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* “Merkez Bankasının uyguladığı Liralaşma Stratejisi neticesinde bankaların geneli 2022 yılında açıklanan mevduatta yüzde 50 liralaşma hedefine ulaşmıştır.

* 2023 yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisinde, yılın ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.

* Bu kapsamda, menkul kıymet tesisi uygulamasında 24 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; ‘Menkul kıymet tesis oranı yüzde 5ten yüzde 10a yükseltilmiştir. Gerçek ve tüzel kişi için Türk lirası paylarında yüzde 60 hedefini aşan bankalara menkul kıymet tesis oranının indirimli olarak uygulanmasına karar verilmiştir.’

* Buna göre, söz konusu oranlardan düşük olanı; yüzde 60 (dahil) ve yüzde 70 arasında olan bankalar için 5 puan, yüzde 70ten büyük olan bankalar için 7 puan menkul kıymet tesis oranından indirim yapılacaktır.”

Öte yandan, Türk Lirası paylarında yüzde 60 hedefinin altında kalan bankalar için daha önce belirlenmiş olan ilave oranlar, menkul kıymet tesis oranına eklenerek uygulanmaya devam edilecek. (DHA)