Merkez Bankası’ndan TL hesapları için yeni karar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.
Merkez Bankası, Türk Lirası’nı desteklemek için zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesaplarda zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.
YÜZDE SIFIR OLMASINA KARAR VERİLDİ
Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verildi.
Bahse konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacak.
Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler şöyle oldu;