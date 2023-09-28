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Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de

Merkez Bankası vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranında değişikliğe gitti.

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Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda şu ifadelere yer verildi;

“Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30.75, avans işlemlerinde uygulanacak LINH faiz oranı ise yıllık yüzde 31.75 olarak tespit edilmiştir.”

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