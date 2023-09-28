Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de
Merkez Bankası vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranında değişikliğe gitti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda şu ifadelere yer verildi;
“Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30.75, avans işlemlerinde uygulanacak LINH faiz oranı ise yıllık yüzde 31.75 olarak tespit edilmiştir.”