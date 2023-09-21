Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası Bakan Mehmet Şimşek’ten açıklama
Merkez Bankası (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti. Faiz kararının ardından Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Banka faizi 500 baz puan artışla yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltti.
Piyasada da ortalama beklenti, TCMB'nin bugün politika faizini yüzde 30'a yükselteceği yönündeydi.
ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA
Merkez’in faiz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, “Fiyat istikranı sağlamak en önemli önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.