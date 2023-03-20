Abone Ol

Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 211,1 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 4 trilyon 211,1 milyar lira olarak belirlendi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 211,1 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 4 trilyon 211,1 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 505,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 706 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. (AA)

Hazine bugün 4,7 milyar lira borçlandıİlginizi ÇekebilirHazine bugün 4,7 milyar lira borçlandıHazine taşınmazlarında tahsilatlar ertelendiİlginizi ÇekebilirHazine taşınmazlarında tahsilatlar ertelendi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam