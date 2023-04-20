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Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 487 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 4 trilyon 487 milyar lira olarak belirlendi.

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Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 487 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 4 trilyon 487 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 688,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 798,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. (AA)

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