Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 487 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 4 trilyon 487 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 4 trilyon 487 milyar lira oldu.
Borç stokunun 1 trilyon 688,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 798,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. (AA)