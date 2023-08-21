Merkezi yönetim brüt borç stoku 5 trilyon 823 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira olarak belirlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 917,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3 trilyon 905,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. (AA)

İlginizi Çekebilir Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,6 milyar lira borçlandı