Mersin’de yoksulluğun fotoğrafı: Vatandaş 6 TL’lik yemek kuyruğunda

Mersin’de Büyükşehir Belediyesi’nin Mahalle Mutfakları uygulamasından yararlanmak isteyen yoksul vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. AKP iktidarının ekonomik politikaları altında ezilen yoksul vatandaşlar, mahalle mutfaklarından 3 çeşit yemeği 6 lira gibi sembolik bir ücretle alıyor.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, artan hayat pahalılığı ile dar gelirli veya sabit gelirli vatandaşların hem ucuz hem de sağlıklı beslenmesi adına ‘Tenceremiz paylaşım için kaynıyor' sloganıyla hayata geçirdiği ‘Mahalle Mutfakları'nın sayısı 42'ye yükseldi.

AKP'nin iflas eden ekonomi politikası altında ezilen yoksul yurttaşlar, 3 çeşit yemeği 6 lira gibi sembolik bir ücretle alıyor.

21'i merkezde, 14'ü Tarsus'ta ve 3'ü Erdemli'de bulunan ‘Mahalle Mutfakları’na; Toroslar ilçesinde yer alan Osmaniye ve Çukurova mahalleleri, Akdeniz ilçesinde yer alan Yeni Mahalle ile Mezitli ilçesinde yer alan 75. Yıl Mahallesi de eklendi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Aşhane'de pişen yemekler, Mahalle Mutfakları aracılığıyla 3 çeşidi 6 lira gibi sembolik bir ücretle vatandaşa ulaşıyor. Büyükşehir'in bu hizmeti sayesinde başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere Mersin halkı hem yemek masrafından büyük ölçüde kurtuluyor, hem de sağlıklı ve doyurucu yemeklere uygun bir şekilde ulaşıyor.

‘SEMBOLİK BİR ÜCRETLE VATANDAŞA SUNULUYOR’

Mahalle Mutfakları sayısını 38'den 42'ye çıkardıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aşhane Sorumlusu Ergün Horuz, “Gıda mühendislerimiz eşliğinde ve alanında uzman aşçılarımızla Aşhanemizde hazırladığımız sağlıklı yemekleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi. Üretilen yemekleri sembolik bir ücretle vatandaşa sunduklarını kaydeden Horuz, “Şu anda 3 çeşit yemeği, yanında ekmeği ile 6 lira gibi bir ücret karşılığında bütün vatandaşlarımızın alabilmesi için hizmete sunuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak başta dar gelirliler olmak üzere, bütün vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.

VATANDAŞ MEMNUN

Mahalle Mutfakları projesinin Osmaniye Mahallesi'nde de başladığı için mutlu olduğunu ifade eden vatandaşlardan Yurdagül Ekinci, “Mahalle Mutfaklarını önceden duyuyorduk. Bizim burada başlamasından dolayı da çok mutlu olduk. Olan var olmayan var, isteyen gelip alıyor” dedi.

Artık yemek yapmadıklarında yemekleri buradan alabileceklerini belirten Ekinci, “Çünkü bizler yemek seçmiyoruz ama çocuklarımız yemek seçiyor. İçinde pilavı, çorbası, ekmeği her şeyiyle birlikte yemekler geliyor. Çocuklarımız çok sevecek. Onlar yiyince ben de mutlu olacağım” diye konuştu.

Vatandaşlardan İsmet Kuzu ise, Mahalle Mutfaklarının yeni noktasının Osmaniye Mahallesi'nde açılmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, “Belediyemizin yaptığı her hizmetten memnunuz. Yemeklerimiz çok güzel. Evimizde bile böyle yemekler pişmiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle Mutfaklarından herkesin faydalanacağını belirten Kuzu, “Ben 3 kişilik yemeği evde yapacak olsam başa çıkamam. Menüde dünya kadar et var, pilav var, bunu yapmanın stresi de var. Tüp olmuş 500 lira, mümkün değil yapamayız” diye konuştu.

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