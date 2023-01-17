Metal işçilerine ara zam

Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş'in MESS ile yürüttüğü Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde yeni düzenlemeye gidildi. Metal işçilerine yüzde 34 ilave zam konusunda anlaşmaya varıldı.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, ek zam talebiyle bugün 1 saat üretimi durdurarak eylem yapmıştı.

Fabrikalarda okunan bildirilerle koşullarının iyileştirilmesini isteyen işçiler ek zam talep etmişti.

Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “MESS ile bugün gerçekleştirilen ve daha önce duyurduğumuz görüşmeler neticesinde sonuca ulaştık” dedi.

Buna göre, bugün yapılan toplantıda işçilere yüzde 34 ilave zam konusunda uzlaşmaya varıldı.

SAAT ÜCRETLERİ ÖNCE 48,04 TL’YE ÇEKİLECEK

Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada, “İşçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri önce 48,04 TL'ye çekilecektir. Daha sonra, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi gereğince, 2023 yılı Mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, mart ayını beklemeden, yukarıda belirtilen düzenlemenin ardından yüzde 15 olarak uygulanacaktır” denildi.

“Ancak mart ayındaki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 15'i aşması halinde, aşan kısmın tamamı 28 Şubat'taki ücretlere yansıtılacaktır” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Bu düzenlemeden sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine, 10,5 TL'yi geçmemek üzere, 70 kuruş eklenecektir.

Böylece anlaşmayla birlikte elde edilen toplam zam oranı yüzde 34 olmuştur.

Sendikalarımız tarafından yapılan bu iyileştirmenin, MESS'e bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizin yaşadığı reel ücret kayıplarını bir nebze olsun azaltacağına ve 2023-2025 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyoruz.”

180 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş’in MESS ile yürüttüğü Grup Toplu İş Sözleşmesi’nde yeni düzenlemeye gidilmiş oldu.

Anlaşma, MESS'e üye iş yerlerinde yaklaşık 180 bin işçiyi ilgilendiriyor.