Meyvede rekolte talebe yetişemedi

Çin ve Avrupa’nın sektörden çekilmesi ile meyve suyu endüstrisi hacimsel küçülmeye rağmen ihracatta hedef büyüttü. İç pazarda ise enflasyon etkisi ile fiyat artış trendinin devam etmesi bekleniyor.

Sayime BAŞÇI

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Pandemiyle birlikte hem Türkiye'de hem de dünyada büyük bir hız kazanan meyve suyu sektöründe, üretim haritası değişirken, Türkiye eriyen hacme karşılık bu yıl 500 milyon dolarlık ihracat hedefliyor. Kişi başına ortalama 11 litre meyve suyu tüketen Türkiye'de geçen yıl 16 lira olan meyve suyu fiyatı bu yıl 25 TL seviyesine çıkarken, gıda enflasyonu ile 3 ayda bir gerçekleşen fiyat artışlarının 5 aylık periyotlara indiği belirtiliyor.

BİR MİLYON ÇİFTÇİ

Meyve suyu endüstrisinin Türkiye'de bir milyon çiftçiden meyve alımı yaptığını ve dönem dönem belli ürünlerde arz sıkıntısı yaşanabildiğini aktaran Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Başkanı Ozan Diren, sektördeki durumu şöyle özetledi: “Bağışıklık sistemini güçlendiriyor diye dünyada meyve suyuna talep de arttı. Aslında sektörde dünyada bir arz sıkıntısı da oldu. Çin gibi ülkeler meyve yerine pirinç üretimine geçince bu alanda sıkıntı oldu. Bu, Türkiye'ye talebi de artırdı. Geçen yıl ihracatta 450 milyon doları geçmiştik. Bu yıl da 500 milyon doları buluruz. Sektörün ihracatında hacimsel olarak yüzde 11-12 küçülme var ama değer olarak onu fiyatla sübvanse ediyoruz.”

Tarımın iklim koşullarına da bağlı olduğunu ve belli ürünlerin kıt, belli ürünlerin de bol olduğu bir dönem yaşandığını kaydeden Diren, yurt içinde de ilk 6 ayda düşük olan talebin ikinci yarıda çıkışa geçtiğini aktardı. Geçen iki yıldaki hızlı fiyat artışlarının bir miktar yavaşladığını söyleyen Diren, “2024'te de fiyatlar enflasyona paralel gidecektir. Şu an fiyat artış hızı daha yavaşladı. Mesela geçen yıl 3 ayda bir fiyat artıyorsa bu yıl 4-5 ayda bir arttı. Şu anda arzda sıkıntı, talepte artış söz konusu” diye konuştu.

Enflasyon ortadan kaldırılmalı

Faaliyetlerine Tokat'ta şarap üretimi ile başlayan şirketlerinin Dimes olarak meyve suyu ürettiğini belirten Ozan Diren, 65 bin çiftçiden alım yaptıklarını bu yılı da 5 milyar TL'lik ciro ile kapatacaklarını kaydetti. Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerinde ise ihracata dikkat çeken Diren, “Enflasyon mücadelesinin devam etmesi önemli. Enflasyon hem tüketici hem şirketler hem ülke için ortadan kaldırılması gereken bir konu. Bu dönem daha fazla parametre değişikliğine gebe gibi duruyor” dedi.