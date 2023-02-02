Milyonları yutan baraj

Döviz kuru, yüksek enflasyon inşaat maliyetlerini adeta patlattı. Kamu kurumlarının maliyetleri öngörememesi de inşaat ihalelerinin ardından yeni ikmal (tamamlama) ihalelerine çıkılmasına neden oluyor.

Deniz AYHAN

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Diyarbakır'daki Kale Barajı'nda yaşanan son örnekte ikmal ihalesinin maliyeti, yapım ihalesi maliyeti 7'ye katladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 1 Eylül 2014'te ihaleye çıkarak Kale Barajı inşaatına başlayacağını duyurdu.

Kale Barajı inşaatı için bir inşaat firmasıyla 14 Kasım 2014'te sözleşme imzalandı. 36 milyon 861 bin 500 TL ödendi. İnşaatın 27 Kasım 2018'de bitirilmesinin planlandığı bildirildi. Aradan 8 yıl geçti. Bu kez DSİ, Kale Barajı inşaatını tamamlamak için yeni bir ihale açtı. “Kale Barajı İkmali” ihalesi 30 Aralık 2022'de yapıldı. Davet usulüyle gerçekleşen ihaleyi 3 ayrı inşaat firmasının ortaklığı kazandı.

YAPIM İHALESİNİN 7 KATI

İhale sonucunda 20 Ocak 2023'te 260 milyon 753 bin 747 TL'lik sözleşme imzalandı. Barajın tamamlanma tarihi de 13 Şubat 2025 olarak belirlendi. Kale Barajı'nın tamamlanmasının ihale maliyeti, inşaat ihalesinin 7 katına gelmiş oldu. Baraj maliyeti ise 296 milyon 615 bin TL'ye yükseldi. İkmal ihalesinde baraj gövdesindeki eksik dolgu imalatları, dipsavak, dolusavak yapıları, enerji kırıcı havuz yapısı, vana odası, yamaç kaplama, baraj ölçüm cihazları montaji gibi işlerin yapılacağı bildirildi.