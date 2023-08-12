Modada dev birleşme

Versace, Michael Kors ve Jimmy Choo'nun da sahibi olan Capri Holdings, Tapestry tarafından satın alınıyor.

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Coach ve Kate Spade’in markaların ana şirketi Tapestry, rakibi Capri Holdings’i 8,5 milyar dolara satın alıyor. Anlaşmanın 2024 yılında tamamlanması bekleniyor.

Analistler, birleşmenin lüks pazarında Avrupalı ​​moda devleriyle rekabet edecek bir rakip oluşturacağını söyledi.

Birleşmeyle 75’ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve yıllık 12 milyar doların üzerinde gelir elde eden “altı ikonik markayı” bir araya getiriyor: Tapestry’s Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman, Capri’s Versace, Jimmy Choo ve Michael Kors.

Tapestry’nin rakipleri ise Fransa merkezli LVMH ve Kering olacak. Kering, Gucci, Yves Saint Laurent ve Balenciaga gibi markaların sahibi.

LVMH ise Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior ve Marc Jacobs’u kontrol ediyor.

Tapestry CEO’su Joanne Crevoiserat’a göre birleşmenin ardından şirket daha büyük ve daha ölçeklenebilir olacak, bu da ona dünya çapında daha fazla müşteriye ulaşma ve lüks pazarda daha etkin rekabet etme yeteneği kazandıracak.