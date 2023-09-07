Moody’s’ten Türkiye değerlendirmesi: Adımlar olumlu ancak önemli belirsizlikler var

Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarından borçlandığında ne kadar faiz ödemesi yapacağını etkileyen kredi notu, iktidarın son yıllarda uyguladığı ekonomi politikaları yüzünden düşüşteydi. Seçimlerin ardından yaşanan gelişmeler, “Ekonomi politikasındaki değişiklik, Türkiye’nin kredi notunu yükseltebilir mi?” sorusunu gündeme getirdi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's’e göre atılan adımlar olumlu ancak hâlâ önemli belirsizlikler gündemde.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırması, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın atamasının kredi notunu yükseltme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Moody’s analisti Dietmar Hornung, “Bu değişim kredi notu açısından olumlu bir gelişme” derken “Ancak hâlâ önemli belirsizlikler var” uyarısında bulundu.

Hornung, “Seçimden bu yana gördüğümüz hamleler cesaret verici ancak önümüzdeki zorluklar karmaşık” dedi.

“ZAMAN ALACAK”

Enflasyonun bu yıl yüzde 65’e kadar çıkabileceği tahmin edilirken Hornung, “Bu zorlukların üstesinden gelmek zaman alacak” dedi.

Hornung enflasyonu hafifletmenin ve diğer “birikmiş dengesizlikleri” gidermenin zorlu bir görev olduğunu ifade ediyor.

Moody’s, Türkiye’yi “durağan görünüm” ile B3 notuyla derecelendiriyor. Fitch ise Türkiye’nin kredi notunu “negatif görünüm” ile bir kademe daha düşük olan BB- olarak derecelendiriyor. Fitch cuma günü Türkiye’nin kredi notunu gözden geçirecek. (REUTERS)

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