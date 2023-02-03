Morgan Stanley’den Türkiye için 3 farklı seçim ve dolar senaryosu

Morgan Stanley, Türkiye için 3 farklı seçim senaryosu yazdı. Ekonomistler, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın kazanması, muhalefet adayı ve millet ittifakının kazanması ve cumhurbaşkanlığı ile parlamentoyu farklı kanatların kazanması durumunda dolar ve enflasyonun hangi seviyelerde olabileceğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye’de mayıs ayında yapılması planlanan seçimlere dair olası senaryolarını içeren bir rapor yayımladı.

Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk gibi ekonomistlerin kaleme aldığı senaryolarda banka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin zaferi durumunda lirada kademeli değer kaybı, düşük faizlerin devamı ve regülasyonların artırılmasını öngördü.

Muhalefetin zaferi durumunda ise beklenti regülasyonların yürürlükten kaldırılacağı, Merkez Bankası bağımsızlığının güçlendirileceği ve faizlerin sert bir şekilde yükseltilmesi yönünde.

Cumhurbaşkanlığını Erdoğan’ın, parlamentoyu muhalefetin kazandığı senaryoda ise belirsizliğin ve kurda oynaklığın artması öngörüldü.

İşte bankanın olası sonuçlarla ilgili dolar ve enflasyon senaryoları:

SENARYO 1: ERDOĞAN’IN ZAFERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve Cumhur İttifakı’nın parlamentoda salt çoğunluğu elinde tutması halinde yaşanacaklar:

Düşük faiz tercihi devam eder. Geleneksel olmayan araçlara ve düzenlemelere daha çok yaslanılır. Döviz kurlarına ilişkin seçimden sonra makro ayarlamadan daha fazlası yapılabilir.

Düzenleyici kontroller ve aktif rezerv yönetimi, girişlerin sürekliliğine bağlı olarak dövizde kademeli bir ayarlamaya izin verebilir. Kalıcı yüksek enflasyon ve ortalamanın altında büyüme gerçekleşir.

Bu senaryoda 2024 yıllık enflasyon tahmini yaklaşık yüzde 35-40 seviyesinde. TL’nin, 2023’teki değer kaybı yüzde 20 seviyesinde. Dolar/TL içinse yıl sonu tahmini 23-24 civarında.

SENARYO 2: MUHALEFETİN ZAFERİ

Cumhurbaşkanlığını Millet İttifakı’nın ortak adayının kazanması ve Millet İttifakı’nın mecliste salt çoğunluk elde etmesi halinde yaşanacaklar:

Politika tersine çevrilerek istikrar hedeflenecek. Geleneksel politikalara dönüş ve güçlendirilmiş merkez bankası bağımsızlığı bu senaryoda kaçınılmaz. Regülasyonlar aşamalı olarak kaldırılacak.

Politika faizi, tam teşekküllü bir makro istikrar programının bir parçası olarak önemli ölçüde yükselecek. Talepte daralma ve daha yüksek yabancı girişleri gerçekleşecek. 2024’te enflasyonda anlamlı bir düşüş gerçekleşecek.

Üç çeyreklik bir durgunluğun ardından 2024’te hızlı bir toparlanma yaşanacak. Bu senaryoda 2024 yıllık enflasyon tahmini ise yüzde 15-20.

Bu senaryoda dolar/TL’de önce düşüş, yılın geri kalanında ise kademeli artış öngörülürken Dolar/TL’nin yılı 20-21’de kapatması öngörülüyor.

SENARYO 3: BÖLÜNMÜŞ SONUÇ

Görevdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi, ancak Cumhur İttifakı’nın mecliste salt çoğunluğa ulaşamaması halinde yaşanacaklar:

Politika çerçevesi hakkındaki belirsizlik artacak. Artan siyasi belirsizlik nedeniyle düzenlemeler büyük ölçüde değişmeyecek. Politika faizi bir miktar ayarlama ile uzlaşmacı bir çözümle değişebilir. Bu da kurda büyük bir oynaklığa neden olabilir.

Başlangıçta daha yüksek enflasyon ve daha keskin durgunluk yaşanacak. Bir makro politika çerçevesi üzerinde anlaşma sağlanamazsa olası seçimler yeniden yapılabilir.

Bu senaryoda, dolar/TL yılı 25 civarında bitirebilir.

HİSSE SENEDİ YATIRIMI ZORLAŞTI

Raporda son olarak TL'nin orta vadede her türlü senaryoda değer kaybetmesinin muhtemel olduğu ancak geleneksel politikaların daha pozitif bir etki yaratacağını aktarıldı.

Farklı sonuçların hisse performanslarını da etkileyeceği, bu nedenle uzun vadede hisse yatırımının zorlaştırdığı belirtildi.