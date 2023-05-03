Motorine indirim bu geceye kaldı
Motorin fiyatlarında dün gece beklenen indirim bu geceye kaldı ancak indirim miktarı arttı.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece motorinde indirim olacak.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim gelecek.
Motorinde dün gece beklenen 59 kuruşluk indirim ise “hesap hatası” nedeniyle fiyatlara yansımamıştı.
Benzinde ise dün ve bugün fiyat değişimi yok.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,41 TL'ye, Ankara'da 18,77 TL'ye, İzmir'de 18,85 TL'ye gerileyecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,37 TL, Ankara'da 20,72 TL, İzmir'de 20,69 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.