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Motorine zam geldi

Motorin fiyatlarına petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle dün gece zam geldi. Benzinde ise değişim olmadı.

Sozcu.com.tr
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Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına dün geceden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş zam geldi. Petrol fiyatlarındaki artış, motorinde de zammı beraberinde getirdi.

Benzin fiyatlarında dün gece değişim olmadı. Benzinde en son 5 Nisan tarihinde 1 lira 10 kuruşluk zam olmuştu.

YENİ FİYATLAR NE OLDU?

Dün geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,05 TL’ye, Ankara’da 21,41 TL’ye, İzmir’de 21,49 TL’ye yükseldi.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,44 TL, Ankara’da 22,79 TL, İzmir’de 22,75 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklığı ve kâr marjına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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